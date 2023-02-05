77. dakikada sağ tarafta Loshaj’ın derinlemesine pasında Emir Kaan Gültekin, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta top filelere gitti. 2-1

73. dakikada Candeias’ın pasında Leroy Fer’in ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında toplu buluşan Efecan’ın ortasında uzak köşede topu kontrol eden Cavaleiro’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

67. dakikada Eduart Rroca’nın savunma arkasına attığı pasta topu alarak sağ çaprazdan ceza sahasına içine giren Valon Ethemi, kaleci Runarsson’un üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta fileleri havalandırdı. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.

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