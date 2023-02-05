Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada Eduart Rroca’nın savunma arkasına attığı pasta topu alarak sağ çaprazdan ceza sahasına içine giren Valon Ethemi, kaleci Runarsson’un üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta fileleri havalandırdı. 1-0
71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında toplu buluşan Efecan’ın ortasında uzak köşede topu kontrol eden Cavaleiro’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
73. dakikada Candeias’ın pasında Leroy Fer’in ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.
77. dakikada sağ tarafta Loshaj’ın derinlemesine pasında Emir Kaan Gültekin, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta top filelere gitti. 2-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Anıl Usta xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx (Ali Yaşar dk. 84 ?), Mahamadou Ba xx (Florian Loshaj dk. 44 xx), Jason Lakilo xx (Sindrit Guri dk. 78 xx), Eduart Rroca xxx, Muammer Sarıkaya xx (Adi Mehremic dk. 84 ?), Valon Ethemi xxx, Emir Kaan Gültekin xxx (Jetmir Topalli dk. 78 xx)
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Oğuzhan Berber, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Alanyaspor: Runarsson x, Furkan Bayır x, Leroy Fer xx, Balkovec x, Zinedine Ferhat x (Oğuz Aydın dk. 68 x), Doumbia x (Umut Güneş dk. 68 x), Lusamba xx, Yusuf Özdemir x (Daniel Candeias dk. 68 xx), Efecan Karaca xx (Erencan Yardımcı dk. 82 ?), Cavaleiro xx (Wilson Eduardo dk. 82 ?), Ahmed Hassan x
Yedekler: Yusuf Karagöz, Efkan Bekiroğlu, Fatih Aksoy, Rassoul, Pedro Pereira
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Valon Ethemi (dk. 67), Emir Kaan Gültekin (dk. 77) (İstanbulspor), Cavaleiro (dk. 71) (Alanyaspor)
Sarı kart: Rroca (İstanbulspor)
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