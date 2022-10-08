90+1. dakikada Jese’nin ceza sahası içi solundan yerden pasında kale önünde Ali Sowe’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen’den döndü. Daha sonra dönen topu Sowe kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-2

Sait Karafırtınalar: “Duran toptan gol yiyerek iki puan kaybettik”

Sait Karafırtınalar: “Duran toptan gol yiyerek iki puan kaybettik”

51. dakikada kendi yarı alanından hızlı çıkan Ali Sowe top ilerleyip sağ taraftan ceza sahası içine girip kaleci David Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti.

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