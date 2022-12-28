Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Tarkan Serbest xx, Petretta xxx, Mickael Tırpan xx, Eysseric xx, Mamadou Fall xx, Celina xx, Ben Ouanes xx, Koita xx

29. dakikada Muammer hızla rakip sahada topla ilerleyerek pasını Valon Ethemi’ye aktardı. Ethemi, sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 1-1

26. dakikada Petretta topu sol kanattaki Ben Ouanes’e aktardı. Bu oyuncunun yerden sert ortasında Koita, kaleci Jensen’den sıyrılmak isterken boşta kalan topu Petretta filelere yolladı. 0-1

14. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ben Ouanes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

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