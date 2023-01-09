Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Furkan Soyalp’ın pasında topu alan Merkel’in sol taraftan ceza sahasını içine soldan girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
85. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu alan Muammer Sarıkaya’nın ceza yayından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
90+7. dakikada İbrahim Yılmaz’ın ceza yayından vuruşunda kaleci Günay Güvenç’ten seken topu ceza sahası içi sağında Valon Ethemi aldı. Ethemi’nin arka direğe çevirdiği topu alan Duhaney’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
90+10. dakikada ceza sahası dışı solun Melih Kabasakal’ın ortasında kale önünde topu alan Duhaney’in sol çaprazdan vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağa Mustafa Eskihellaç eliyle müdahalede bulundu. Maçın hakemi Burak Şeker bu pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
90+12. dakikada penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç’in sol tarafından ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Şeker xx, Samet Çavuş xx, İlker Takpak xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Duhaney xx, Mehmet Yeşil xx, Okan Erdoğan xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Melih Kabasakal xx, Muammer Sarıkaya xx, Emir Kaan Gültekin xx (Aldin Cajic dk. 69 x), Valon Ethemi xxx, İbrahim Yılmaz xx, Jetmir Topalli xx (Adi Mehremic dk. 89 ?)
Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Owusu, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer, Ologo, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Kitsiou xx, Ertuğrul Ersoy xx (Aldin Tosca dk. 89 ?), Papy Djilobodji xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Jevtovic xxx, Alexander Merkel xx, Angelo Sagal xx (Arda Kızıldağ dk. 90+9 ?) , Valmir Veliu xx (Mustafa Eskihellaç dk. 81 ?), Furkan Soyalp xx (Onurhan Babuşcu dk. 89 ?), Joao Figueiredo xx
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ömürcan Artan, Berkan Küpelikılınç, Matej Hanousek, Luka Stankovski, Mirza Cihan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Jevtovic (dk. 38) (Gaziantep FK), Valon Ethemi (dk. 90+12 pen.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)
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