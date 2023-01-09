90+12. dakikada penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç’in sol tarafından ağlarla buluşturdu. 1-1

90+10. dakikada ceza sahası dışı solun Melih Kabasakal’ın ortasında kale önünde topu alan Duhaney’in sol çaprazdan vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağa Mustafa Eskihellaç eliyle müdahalede bulundu. Maçın hakemi Burak Şeker bu pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada Furkan Soyalp’ın pasında topu alan Merkel’in sol taraftan ceza sahasını içine soldan girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.