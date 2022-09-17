Sarı kartlar: Josef de Souza (Beşiktaş), Melih Kabasakal (İstanbulspor)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Romain Saiss xx, Arthur Masuaku xx, Salih Uçan xx, Josef de Souza xx, Gedson Fernandes xx, Jackson Muleka xx, Kevin N’koudou xx, Wout Weghorst xx

Medet Coşkun: “Oyuna hiç beklemediğimiz şok bir golle başladık”

Medet Coşkun: “Oyuna hiç beklemediğimiz şok bir golle başladık”

38. dakikada Weghorst, İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmak istediği hava topunu ceza sahasında önünde buldu. Bu oyucunun kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci ayağıyla yaptığı müdahaleyle golü önledi.

26. dakikada sağ tarafta topla buluşan Topalli, pasını sol kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Emir Kaan’a verdi. Bu oyuncunun kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut önce sağ kale direğine ardından da kaleci Ersin’in sırtına çarparak filelere gitti. 1-1

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