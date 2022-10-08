Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Taylan Antalyalı’nın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen’de kaldı.
16. dakikada Taylan Antalyalı’nın ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Emre Kılınç’ın kale önünde kaleci Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
28. dakikada Beridze’nin pasında ceza yayında topu alan Emre Kılınç’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen’de kaldı.
39. dakika Ali Sowe’nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yasin Kol xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ali Tuna xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Okan Erdoğan x, Mehmet Yeşil x, Adi Mehremic x, Oğuzhan Berber x, Eduart Rroca x, Muammer Sarıkaya x, Tuncer Duhan Aksu x, Jetmir Topalli x, Valon Ethemi x, İbrahim Yılmaz x
Yedekler: Alp Arda, Aldin Cajic, Owusu, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebert, Ologo, Melih Kabasakal, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Oğuz Ceylan xx, Uros xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx, Tolga Ciğerci xx, Taylan Antalyalı xxx, Pedrinho xx, Emre Kılınç xxx, Beridze xx, Sowe xxx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Kevin Malcuit, Fıratcan Üzüm, Şahverdi Çetin, Pedro Rodrigues, Zahid, Chatzigiovanis, Jese Rodriguez, Macheda
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Emre Kılınç (dk. 16) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi (İstanbulspor)
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