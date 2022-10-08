39. dakika Ali Sowe’nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çeldi.

16. dakikada Taylan Antalyalı’nın ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Emre Kılınç’ın kale önünde kaleci Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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