68. dakikada Michalak, sağ taraftan ceza sahası içine girmek isterken, Ologo’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Konyaspor’a 4-0 mağlup oldu.

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