43. dakikada ceza sahası içinde Melih Kabasakal’ın Pavicic’e yaptığı müdahalesi sonrasında hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında İstanbulspor evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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