Beşiktaş stada geldi ve tesislere geri döndü

Beşiktaş stada geldi ve tesislere geri döndü

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor’a 1-0 mağlup oldu.

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