38. dakikada Furkan Soyalp’ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Jevtovic’in araka direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında İstanbulspor evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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