Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında İstanbulspor evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında İstanbulspor evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakika Kitsiou’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Jevtovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

25. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Sagal’ın rakiplerini geçip içeriye çevirdiği topu alan Merkel’in vuruşunda defans meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

38. dakikada Furkan Soyalp’ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Jevtovic’in araka direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker xx, Samet Çavuş xx, İlker Takpak xx

İstanbulspor: David Jensen xx, Duhaney xx, Mehmet Yeşil xx, Okan Erdoğan xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Melih Kabasakal xx, Muammer Sarıkaya xx, Emir Kaan Gültekin xx, Valon Ethemi x, İbrahim Yılmaz xx, Jetmir Topalli xx

Yedekler: Alp Arda, Aldin Cajic, Oğuzhan Berber, Owusu, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer, Ologo, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış, Adi Mehremic

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Kitsiou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Papy Djilobodji xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Jevtovic xxx, Alexander Merkel xx, Angelo Sagal xx, Valmir Veliu xx, Furkan Soyalp xx, Joao Figueiredo xx

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Aldin Tosca, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Berkan Küpelikılınç, Matej Hanousek, Luka Stankovski, Onurhan Babuşcu, Mirza Cihan, Mustafa Eskihellaç

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Jevtovic (dk. 38) (Gaziantep FK)