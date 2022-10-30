Vincenzo Montella: “Ağzımızda acı bir tat var”

Vincenzo Montella: “Ağzımızda acı bir tat var”

36. dakika Emre Mor’un pasında topu alan İrfan Can Kahveci, ceza yayının sağından yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

24. dakikada Emre Mor’un ceza sahası içi solundan pasında topu alan Michy Batshuayi’nin rakipleri geçerek kale önünden vuruşunda İstanbulspor defansı meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu penaltı noktası yakınında alan Miha Zajc’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

16. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı ortada Ali Yaşar’ın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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