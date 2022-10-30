Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Michy Batshuayi’nin pasında topu alan Emre Mor’un ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
16. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı ortada Ali Yaşar’ın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen’in solundan ağlara gitti. 0-1
24. dakikada Emre Mor’un ceza sahası içi solundan pasında topu alan Michy Batshuayi’nin rakipleri geçerek kale önünden vuruşunda İstanbulspor defansı meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu penaltı noktası yakınında alan Miha Zajc’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
29. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
36. dakika Emre Mor’un pasında topu alan İrfan Can Kahveci, ceza yayının sağından yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ekrem Kan xx, Erdinç Sezertam xx
İstanbulspor: David Jensen x, Oğuzhan Berber x, Mehmet Yeşil x, Mehremic x, Ali Yaşar x, Okan Erdoğan x, Melih Kabasakal x, Muammer Sarıkaya x, Jetmir Topalli x, Valon Ethemi x, İbrahim Yılmaz x
Yedekler: Alp Arda, Tuncer Duhan Aksu, Kristal Abazaj, Aldin Cajic, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebert, Duhaney, Sindrit Guri, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xxx, Serdar Aziz xx, Attila Szalai xx, Ezgjan Alioski xx, Willian Arao xx, Miha Zajc xx, İrfan Can Kahveci xxx, Emre Mor xxx, Joao Pedro xx, Michy Batshuayi xxx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Michy Batshuayi (dk. 18 pen.), İrfan Can Kahveci (dk. 36) (Fenerbahçe)
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