Atilla Karaoğlan, 9. kez Fenerbahçe maçı yönetecek

Atilla Karaoğlan, 9. kez Fenerbahçe maçı yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.