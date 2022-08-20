Geleneği bozmadı, kürsü yapmaya devam etti

Geleneği bozmadı, kürsü yapmaya devam etti

45. dakikada Aabid’in pasında topla buluşan Kamil Ahmet ceza sahası çizgisi sağ köşesinden plase vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.

38. dakikada sağdan hızlı gelişen atakta Kamil Ahmet’in ceza sahasına ortasına Musa Çağıran’ın kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

31. dakikada Adekugbe’nin pasında topla buluşan Lobjanidze sağ kanattan hızla topu ceza sahasına taşıdı. Arka direğe yerden pasında El Kaabi yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

7. dakikada savunmanın pas hatasında topu kapan Markovic’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

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