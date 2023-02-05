Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakika da Hajradinovic’in pasında ceza yayında topla buluşan Ben Ouannes bekletmeden pasını aktardı. Fall iki Hataysporlu oyuncu arasından hafif sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

4. dakika da Chouiar’ın ceza sahasına soldan ortasını Fall kafa ile indirdi, Hajradinovic’in sol çaprazdan uzak köşeye plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

24. dakika da Eysseric’in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fall’ın müsait pozisyonda vuruşunda top üstten auta gitti.

34. dakika da Kaan’ın ceza sahasına doğru gönderdiği topu El Kaabi ceza sahası çizgisi üzerinden dışarı doğru kafa ile indirdi, Ze Luis bekletmeden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

35. dakika da Chouiar’ın ceza sahasına doğru uzun pasında Fall koştu, ceza sahası dışı sol çaprazda Burak ve Kaleci Erce’nin anlaşmazlığı sonrasında top Fall’ın önünde kaldı, Fall ceza sahasına girdi, bomboş kaleye vuruşunu yaptı, ancak top direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Hatay

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Esat Sancaklar xx, Süleyman Özay xx

Hatayspor: Erce xx, Kaan xx, Recep Yılmaz xx, Burak Bekaroğlu xx, Kerim Alıcı xx, Engin xx, Boudjemaa xx, Aabid xx, Jeremy Dudziak x, El Kaabi xx, Ze Luis xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Adekugbe, Onur Ergün, Musa Çağıran, Ruben Ribeiro, Lobjanidze, Ali Yıldız, Sadık Baş, Christian Atsu, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kasımpaşa: Erdem xx, Yasin Özcan xx, Donk xx, Tarkan xx, Fabiano xx, Hajradinovic xx, Mickael Tirpan xx, Eysseric xx, Chouiar xx, Ben Ouannes xx, Fall xx,

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Daniel Graovac, Feyzi Yıldırım, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ali Gholizadeh, Fode Koita, Ahmet Engin, Bahoken, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kart: Ze Luis (Hatayspor)