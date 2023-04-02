Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Giresunspor’da ceza yayına uzak mesafeden Görkem, serbest vuruş kullandı, kaleci Runarsson uzanarak topu çıkardı.
66. dakikada Alper’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic’in vuruşunda kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
73. dakikada Efecan’ın pasını ceza sahası içi sol tarafında alan Zinedine Ferhat, kaleci Ferhat’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2
84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hayrullah ortasında kale yakınında bulunan Doğan Can’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
86. dakikada Sainz’a ceza sahası içinde yapılan faulün ardından hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kuwas meşin yuvarlağı gönderdi. 2-2
Stat: Çotanak
Hakemler: Turgut Doman xx, Yusuf Bozdoğan xx, Murat Şener xx
Giresunspor: Ferhat xx, Hayrullah xx, Arias xx (Kuwas dk. 62 xxx), Perez xx, Alper xx (Faruk Can dk. 75 xx), Görkem xx, Mejia xx (Murat Cem dk. 80 x), Savicevic xx (Campuzano dk. 46 xx), Serginho xx, Sainz xx, Bajic xx (Doğan Can dk. 75 xxx)
Yedekler: Onurcan, Talha, Kadir, Arda, Rahmetullah
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Alanyaspor: Runarsson xx, Pereira xx, Furkan xx, Rassoul xx, Balkovec xx, Fer xx, Doumbia xx (Lusamba xx dk. 46), Umut xx (Fatih dk. 75 xx), Efecan xxx (Efkan dk. 83 x), Cavaleiro xx (Zinedine Ferhat dk. 58 xxx), Koulouris xx (Ahmed Hassan dk. 75 xx)
Yedekler: Yusuf, Ahmet, Erencan, Eduardo, Oğuz
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kartlar: Serginho, Campuzano (Giresunspor), Runarsson, Pereira, Fer, Zinedine Ferhat (Alanyaspor)
Goller: Efecan Karaca (dk. 17), Zinedine Ferhat (dk. 73) (Alanyaspor) Doğan Can Davas (dk. 84), Brandley Kuwas (dk. 88 pen.) (Giresunspor)