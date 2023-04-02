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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Giresunspor, Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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