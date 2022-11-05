Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Giresunspor, İstanbulspor’u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Giresunspor, İstanbulspor’u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikadaki Giresunspor atağında Campuzano’nun sert şutu ağlara gitti. 2-1
56. dakikada sağ kanattan Serginho’nun geliştirdiği atakta Kuwas’ın pasına Meija’nın gelişine çektiği şut ağlarla buluştu. 3-1
69. dakikada İstanbulspor’da Topalli iki rakibinden sıyrılıp sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
72. dakikada Kuwas’ın şutu üstten auta gitti.
86. dakikada Kuwas’ın pasını kontrol eden Serginho’nun şutu üstten auta çıktı.
87. dakikada ceza sahasına kesilen topu kaleci Onurcan elinden kaçırdı, Topalli meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-2
90+1. dakikada Ethemi’nin kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.
Stat: Çotanak
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Bilal Gölen xx, Ata Yıldırım xx, Emre Kargın
Giresunspor: Onurcan xx, Talha xx (Rahmetullah xx dk. 46), Arias xx, Perez xx, Alper xxx, Mejia xxx, Campuzano xxx (Doğan Can xx dk. 84), Serginho xx, Görkem xx (Kuwas xx dk. 46), Sainz xx (Murat Cem xx dk. 74), Bajic xx (Oğulcan xx dk. 69)
Yedekler: Ferhat, Sergen, Senghor, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
İstanbulspor: Jensen xx, Oğuzhan xx (Guri xx dk. 66), Okan xx, Mehremic xx, Ali Yaşar xx (Tuncer xx dk. 66), Rroca xx, Muammer xx (Mehmet xx dk. 37), Melih xx, Jetmir Topalli xxx, Valon Ethemi xxx, İbrahim xx Yılmaz (İnainfe xx dk. 46)
Yedekler: Alp, Abazaj, Cajic, Emir, Ebert, Kağan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kırmızı kart: Adi Mehremic (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Adi Mehremic, İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber (İstanbulspor), Onurcan Piri (Giresunspor)
Goller: Valon Ethemi (dk. 18), Jetmir Topalli (dk. 88) (İstanbulspor), Alper Uludağ (dk. 45+2), Jorman Campuzano (dk. 49), Robert Mejia (dk. 57) (Giresunspor)
Yorumlar