86. dakikada Kuwas’ın pasını kontrol eden Serginho’nun şutu üstten auta çıktı.

69. dakikada İstanbulspor’da Topalli iki rakibinden sıyrılıp sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Giresunspor, İstanbulspor’u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

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