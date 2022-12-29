90. dakikada sol kanattan pası alan Savicevic çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Günay topu uzanarak kornere çeldi.

52. dakikada Furkan’ın rakip defansın arkasına gönderdiği pası alan Veliu, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu yerden ağlara gönderdi. 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Giresunspor, Gaziantep FK’yı konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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