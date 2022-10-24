83. dakikada Savicevic’in kullandığı köşe vuruşunda Oğulcan’ın kafa vuruşunu Gökhan yine çizgiden çıkardı.

81. dakikada Alper’in yaptığı ortayı kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.

66. dakikada Ankaragücü’nün kullandığı köşe atışında Atakan ceza alanı içerisinde Murat Cem’in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikadaki Ankaragücü atağında Beridze’nin ceza sahasına girerken çektiği şutu kaleci Onurcan iki hamlede kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Giresunspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik skorla berabere sona erdi.

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