Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Giresunspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik skorla berabere sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Giresunspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik skorla berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikadaki Ankaragücü atağında Beridze’nin ceza sahasına girerken çektiği şutu kaleci Onurcan iki hamlede kontrol etti.
55. dakikada Alper’in sol kanattan kestiği ortaya altıpasta Bajic dokundu, kaleci Gökhan son anda topu kornere gönderdi.
60. dakikada Taylan’ın şutu defanstan sekti, dönen topa Jese’nin vuruşu üst direğe çarpıp auta gitti.
66. dakikada Ankaragücü’nün kullandığı köşe atışında Atakan ceza alanı içerisinde Murat Cem’in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada Ankaragücü Jese’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
70. dakikada Görkem’in kullandığı serbest vuruşu arka direkte Alper doldurdu, Alexis Perez’in vuruşunu kaleci Gökhan çizgiden çıkardı.
81. dakikada Alper’in yaptığı ortayı kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.
83. dakikada Savicevic’in kullandığı köşe vuruşunda Oğulcan’ın kafa vuruşunu Gökhan yine çizgiden çıkardı.
85. dakikada Kuwas’ın pasında Bajic’in golüyle skora denge geldi. 1-1
93. dakikada Macheda’nın vuruşu Onurcan’da kaldı.
90+5. dakikada Alper’in ortasına Kuwas’ın gelişine volesi üstten auta çıktı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Selahattin Altay xx, Furkan Ürün xx, Abdullah Buğra Taşkınsoy
Giersunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Murat Cem xx (Savicevic dk. 73 xx), Campuzano xx, Sergio xx, Sainz xx (Oğulcan dk. 62 xx), Görkem xx (Kuwas dk. 73 xx), Bajic xxx
Yedekler: Ferhat, Sergen, Mejia, Doğan Can, Rahmetullah, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Ankaragücü: Gökhan xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin xx (Atakan dk. 46 xx), Taylan xx, Tolga xx, Beridze xx (Ariyibi dk. 80 xx), Jese xxx (Diack dk. 80 xx), Emre xx (Chatzigiovanis dk. 88 ?), Sowe xx (Macheda dk. 88 ?)
Yedekler: Bahadır, Şahverdi, Moreira, Oğuz, Fıratcan
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Jese Rodriguez Ruiz (pen. dk. 69) (MKE Ankaragücü), Riad Bajic (dk. 85) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Tolga Ciğerci, Jese Rodriguez, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü) Murat Cem Akpınar, Alper Uludağ, Jorman Campuzano (Giresunspor)
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