70. dakikada Gökhan’ın sağdan ortasında Thiam bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

58. dakikada Savicevic’in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Serginho ceza yayı üzerindeki Bajic’i gördü. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-2

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor sahasında, Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu.

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