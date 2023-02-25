Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor sahasında, Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor sahasında, Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Savicevic’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Perez’in vuruşu üstten dışarı gitti.
53. dakikada Serginho’nun sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Savicevic’nin kafa vuruşunu kaleci Bilal kornere çeldi.
58. dakikada Savicevic’in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Serginho ceza yayı üzerindeki Bajic’i gördü. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-2
67. dakikada Kayserispor ceza alanında yaşanan karambolde Serginho’nun şutu üst direkten geldi, dönen topu savunma uzaklaştırdı.
70. dakikada Gökhan’ın sağdan ortasında Thiam bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Ferhat topu kornere çeldi.
83. dakikada Mane’nin pasıyla Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Ferhat gole izin vermedi.
Stat: Çotanak
Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Yiğit Arslan xx
Giresunspor: Onurcan x (Ferhat dk. 23 xx), Hayrullah xx, Arias x (Kuwas dk. 66 x), Perez xx, Alper xx, Campuazano x (Görkem dk. 46 x), Mejia xx, Savicevic x (Murat Cem dk. 79 ?), Sainz x (Doğan Can dk. 79 x), Serginho x, Bajic xxx
Yedekler: Talha, Arda, Senghor, Rahmetullah, Faruk Can
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Kayserispor: Bilal xx, Cardoso xx (Ramazan dk. 77 x), Housseini xxx, Attamah xx (Kolovetsios dk. 69 x), Arif xx, Emrah xx (Uzodimma dk. 69 x), Mane xxx (Gavranovic dk. 83 ?), Campanharo xx (Ackah dk. 77 x), Karimi xx, Thiam xxx, Gökhan xx
Yedekler: Cenk, İlhan, Baran Ali, Talha, Ethem
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Carlos Mane (dk. 6), Thiam Mame (dk. 40) (Kayserispor), Riad Bajic (dk. 58) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Ali Karimi, Thiam Mame, Seyedmajid Housseini, Bilal Bayazıt, Joseph Attamah, Anthony Uzodimma, Ramazan Civelek (Kayserispor), Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Serginho Junior (Giresunspor)
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