90. dakikada atağa geçen Giresunspor’da Doğan Can hızla kanattan gelerek kale yakınına orta yaptı. Burada topla buluşan Bajic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

84. dakikada Giresunspor’da sağ kanatta ilerleyen Sergio’nun ceza sahası içine yaptığı ortada Doğan Can’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mahmut’ta kaldı.

64. dakikada Giresunspor’da Mejia rakibinden topu alarak ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti. Mejia’nın vuruşuna kaleci Mahmut uzanarak topu kurtardı.

52. dakikada rakip sahada baskı kuran Kasımpaşa’da ceza yayından Hadergjonaj’ın sert şutunu kaleci Onurcan kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.