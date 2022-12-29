45+2. dakikada Sainz, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu iyi yapamayınca top auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Giresunspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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