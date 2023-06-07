Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Giresunspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza sahası içinde Bajic’e yapılan faulün ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bajic, topu ağlara yolladı. 1-0
23. dakikada Fernando’nun kullandığı frikik atışında top az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada Fernanado’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Haji Wright’ın kafa vuruşunu kaleci Ferhat çizginin çıkardı, seken topu Hayrullah kornere çeldi.
36. dakikada sol kanattan Campuzano’nun pasıyla hareketlenen Sainz’in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top Helton’da kaldı.
37. dakikada Fernando’nun ceza yayı üzerinden şutunda top direğe çarparak dışarı gitti.
Stat: Çotanak
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mustafa Sönmez xx
Giresunspor: Ferhat xx, Hayrullah xx, Arias xx, Kadir xx, Faruk Can xx, Campuzano xx, Görkem xx, Savicevic xx, Doğan Can xx, Sainz xx, Bajic xxx
Yedekler: Onurcan, Erkan, Talha, Alper, Mejia, Murat Cem, Gökdeniz, Mert Han, Şahin
Teknik Direktör: İrfan Buz
Antalyaspor: Helton xx, Bünyamin xx, Gerxhaliu xx, Emrecan xx, Güray xx, Erdal xx, Fernando xx, Ghacha xx, Nakajima xx, Larsson xx, Haji Wright xx
Yedekler: Mehmet, Floranus, Cemali, Ribeiro, Bertuğ, Ndao, Ufuk, Mampassi, Mustafa, Veysel
Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk
Gol: Riad Bajic (dk. 16 pen.) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Jorman Campuzano (Giresunspor), Houssam Eddine Ghacha (Antalyaspor)