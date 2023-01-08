Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada gelişen Giresunspor atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Hayrullah, çaprazdan kaleye şut çekti, kaleci Serkan topu kornere çeldi.
37. dakikada Giresunspor’da Bajic, rakibini geçerek ara pasla Sainz’i düşündü, savunma araya girerek topu kornere çıkardı.
41. dakikada Giresunspor’da Sainz, sol kanatta çizgiye kadar giderek içeriye ortayı kesti, savunmaya çarpan top kalecide kaldı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Bilal Gölen xx, Osman Gökhan Bilir xx
Giresunspor: Onurcan xx, Alper xx, Sainz xx, Bajic xx, Sergio xx, Kuwas xx, Mejia xx, Arias xx, Perez xx, Campuzano xx, Hayrullah xx
Yedekler: Ferhat, Talha, Senghor, Doğan Can, Rahmetullah, Görkem, Savicevic, Kadir, Mert Han, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Ümraniyespor: Serkan xx, Sackey xx, Valentin xx, Avounou xx, Onur xx, Umut xx, Oğuz xx, Bartolomeu xx, Kartal xx, Glumac xx, Popov xx
Yedekler: Orkun, Anıl, Lenjani, Mustafa, Yunus Emre, Onur Ayık, Fatih, Adel, Del Valle, Mirsic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı Kart: Valentin Gheorghe (Ümraniyespor)
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