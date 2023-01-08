41. dakikada Giresunspor’da Sainz, sol kanatta çizgiye kadar giderek içeriye ortayı kesti, savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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