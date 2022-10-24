1. dakikadaki Giresunspor atağında Serginho ve Bajic paslaşmasında seken topu ceza alanı içerisinde önünde bulan Serginho’nun şutu defanstan döndü, seken topu savunma uzaklaştırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Giresunspor, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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