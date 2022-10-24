Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Giresunspor, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Giresunspor, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikadaki Giresunspor atağında Serginho ve Bajic paslaşmasında seken topu ceza alanı içerisinde önünde bulan Serginho’nun şutu defanstan döndü, seken topu savunma uzaklaştırdı.
8. dakikada Campuzano’nun pasıyla Serginho ceza sahasına girdi, vuruşunda top üstten auta gitti.
22. dakikada gelişen Giresunspor atağında Serginho’nun pasında Sainz’in şutu direkten geri geldi, dönen topa Serginho vururken, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada Alper’in sol kanattan ceza sahasına kestiği ortaya arka direkte Serginho vurdu, top üstten auta çıktı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Selahattin Altay xx, Furkan Ürün xx, Abdullah Buğra Taşkınsoy
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Murat Cem xx, Campuzano xx, Sergio xx, Sainz xx, Görkem xx, Bajic xx
Yedekler: Ferhat, Sergen, Kuwas, Mejia, Doğan Can, Rahmetullah, Oğulcan, Savicevic, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Ankaragücü: Gökhan xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin xx, Taylan xx, Tolga xx, Beridze xx, Ruiz xx, Emre xx, Sowe xx
Yedekler: Bahadır, Atakan, Şahverdi, Chatzigiovanis, Moreira, Macheda, Ariyibi, Diack, Oğuz, Fıratcan
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sarı kart: Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü)
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