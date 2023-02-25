Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile son erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile son erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane-Cardoso verkaçında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane topu ağlara yolladı. 0-1
12. dakikada Savicevic’in ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.
17. dakikada Mane’nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso’nun vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.
29. dakikada gelişen Giresunspor atağında Kayserispor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Sainz’in röveşatası üstten dışarı gitti.
40. dakikada Campanharo’nun pasında defansın arkasına sarkan Thiam, topu filelerle buluşturdu. 0-2
44. dakikada kaleci Ferhat’ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Serginho’nun şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.
45+3. dakikada Giresunspor’da Alper’in sol kanattan ceza alanına ortasında Perez’in kafa vuruşu defansa çarparak kornere gitti.
Stat: Çotanak
Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Yiğit Arslan xx
Giresunspor: Onurcan x (Ferhat dk. 23 x), Hayrullah x, Arias xx, Perez xx, Alper x, Campuazano xx, Mejia x, Savicevic xx, Sainz xx, Serginho x, Bajic xx
Yedekler: Talha, Arda, Senghor, Kuwas, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Görkem, Faruk Can
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Kayserispor: Bilal xxx, Cardoso xx, Housseini xx, Attamah xx, Arif xx, Emrah xx, Mane xxx, Campanharo xx, Karimi xx, Thiam xxx, Gökhan xx
Yedekler: Cenk, Kolovetsios, Gavranovic, İlhan, Baran Ali, Ramazan, Talha, Ethem, Uzodimma, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Carlos Mane (dk. 6), Thiam Mame (dk. 40) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Ali Karimi, Thiam Mame (Kayserispor), Hayrullah Bilazer (Giresunspor)
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