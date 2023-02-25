Fenerbahçe - Konyaspor maçına depremzede çocuklar misafir oldu

Fenerbahçe - Konyaspor maçına depremzede çocuklar misafir oldu

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile son erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.