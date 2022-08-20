28. dakikada Hayrullah’ın pasında topla buluşan Traore’nin ceza sahasına girip kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mahmut meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Giresunspor’da kaleci Onurcan’ın uzun vuruşunda rakip kaleci Mahmut topu kontrol etti. Mahmut takım arkadaşına pas atmak isterken araya Sergio, ceza sahası dışından boş kaleye şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Giresunspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Mustafa Gürsel: "Hedefimiz kendi futbol kültürümüzü oluşturmak"

Mustafa Gürsel: "Hedefimiz kendi futbol kültürümüzü oluşturmak"

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