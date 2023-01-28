90+5. dakikada Rashica’nın pasını alan Yunus, ceza sahasının köşesinden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-4

89. dakikada Rashica, rakip oyuncudan topu alarak ceza sahasına girdi. Kaleci Onurcan ile karşı kalan Rashica, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 4-0 mağlup etti.

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