43. dakikada Ramon Arias’ın Mauro Icardi’ye yaptığı faul sonrası VAR’a giden hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada Sainz, kanattan ceza sahası için girip topu Sergio’ya pas verdi. Sergio’nun çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

9. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın indirdiği topu alan Mauro Icardi’nin ceza sahası içinin sağ çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Onurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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