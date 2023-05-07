Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Giresunspor’da Görkem’in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut yandan dışarı gitti.
17. dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Rossi’nin şutu kaleci Ferhat’ta kaldı. Bu pozisyonda VAR’dan gelen uyarıda ceza alanı içerisindeki karambolde Arias’ın eline çarpan top nedeniyle penaltı kararı verildi.
20. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
33. dakikada Giresunspor’da Görkem’in ara pasında defansın arkasına sarkan Sainz’in şutu yandan dışarı gitti.
39. dakikada Serginho’nun pasında Görkem’in ceza yayı içerisinden vurduğu şutta top kaleci İrfan Can’da kaldı.
45. dakikada Alper’in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut İrfan Can’dan sekti. Dönen topa Bajic’in şutunu İrfan Can son anda kornere çeldi.
Stat: Çotanak
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İlker Takpak xx, Osman Gökhan Bilir xx
Giresunspor: Ferhat xx, Hayrullah xx, Arias xx, Kadir xx, Alper xx, Görkem xx, Campuzano xx, Mejia xx, Serginho xx, Sainz xx, Bajic
Yedekler: Onurcan, Talha, Arda, Kuwas, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Mert Han, Şahin, Faruk Can
Teknik Direktör: İrfan Buz
Fenerbahçe: İrfan Can xx, Ferdi xx, Samet xx, Szalai xx, Peres xx, İsmail xx, Mert Hakan xx, Rossi xx, Arda xx, Valencia xx, Batshuayi xxx
Yedekler: Osman, Serdar Aziz, King, Serdar Dursun, Pedro, Samuel, Jayden, Zajc, Crespo, Emre
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı kartlar: Kadir Seven (Giresunspor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Goller: Michy Batshuayi (dk. 20 pen.) (Fenerbahçe)