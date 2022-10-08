Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx (Nkoudou dk. 64 xx), Tayyip Talha xxx, Saiss x (Emrecan dk. 13 xx), Masuaku xx, Josef de Souza xx, Gedson xx (Necip dk. 75 xx), Dele Alli xx (Cenk Tosun dk. 75 x), Tayfur xx, Redmond xxx (Ghezzal dk. 64 xx), Weghorst xx

90. dakikada Giresunspor’un Oğulcan ile bulduğu beraberlik golü VAR’dan gelen ofsayt uyarısıyla iptal edildi.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

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