Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Weghorst’un pasında Redmond’ın vuruşu auta gitti.

60. dakikadaki ceza alanı sol çaprazından çektiği şut savunmaya çarparak kornere gitti.

74. dakikada Dele Alli’nin sol kanattan geliştirdiği atakta Ghezall’ın şutu kaleci Onurcan’da kaldı.

88. dakikada Ghezall’ın pasında Enkoudou ceza sahasına doldurdu Weghorst’un vuruşu kaleci Onurcan’dan döndü, dönen topa Cenk’in vuruşunu savunma çeldi.

90. dakikada Giresunspor’un Oğulcan ile bulduğu beraberlik golü VAR’dan gelen ofsayt uyarısıyla iptal edildi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Alparslan Dedeş xx, İsmail Şencan xx

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 4 - Manisa Futbol Kulübü: 0 Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 4 - Manisa Futbol Kulübü: 0

Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx (Doğan Can dk. 87 ?), Campuzano xx, Murat Cem xx, Görkem xx (Senghor dk. 81 ?), Kuwas xx (Oğulcan dk. 67 x), Borja Sainz xx, Bajic xx

Yedekler: Ferhat, Sergen, Kadir, Şahin, Mejia, Savicevic, Talha

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx (Nkoudou dk. 64 xx), Tayyip Talha xxx, Saiss x (Emrecan dk. 13 xx), Masuaku xx, Josef de Souza xx, Gedson xx (Necip dk. 75 xx), Dele Alli xx (Cenk Tosun dk. 75 x), Tayfur xx, Redmond xxx (Ghezzal dk. 64 xx), Weghorst xx

Yedekler: Mert Günok, Kerem, Welinton, Jackson Muleka, Cengiz Umut

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Gol: Tayyip Talha Sonuç (dk. 34) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Ramon Arias, Jorman Campuzano, Borja Sainz (Giresunspor), Valentin Rosier, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Beşiktaş)