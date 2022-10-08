Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Masuaku’nun kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha topu ağlara yolladı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kararıyla golü iptal edip penaltı kararı verdi. Weghorst’un kullandığı penaltıyı Onurcan kurtardı.
30. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Giresunspor ceza sahasındaki karambolde Arias’ın ters vuruşunu kaleci Onurcan son anda çizgide kontrol etti.
34. dakikada Redmond’ın frikiğinde Onurcan topu kornere çeldi. Fernandes’in kullandığı köşe atışında Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde Tayyip Talha’nın vuruşu ağlara gitti. 0-1
45+4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl’ün şutu az farkla auta çıktı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Alparslan Dedeş xx, İsmail Şencan xx
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx, Campuzano xx, Murat Cem xx, Görkem xx, Kuwas xx, Borja Sainz xx, Bajic xx
Yedekler: Ferhat, Sergen, Kadir, Şahin, Senghor, Mejia, Savicevic, Doğan Can, Oğulcan, Talha
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Tayyip Talha xxx, Saiss x ((Emrecan dk. 13 xx), Masuaku xx, Josef de Souza xx, Gedson xx, Dele Alli xx, Tayfur xx, Redmond xxx, Weghorst xx
Yedekler: Mert Günok, Nkoudou, Cenk Tosun, Kerem, Ghezzal, Necip, Welinton, Jackson Muleka, Cengiz Umut
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Goller: Tayyip Talha Sonuç (dk. 34) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Ramon Arias, Jorman Campuzano (Giresunspor), Valentin Rosier (Beşiktaş)
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