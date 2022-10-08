Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Tayyip Talha xxx, Saiss x ((Emrecan dk. 13 xx), Masuaku xx, Josef de Souza xx, Gedson xx, Dele Alli xx, Tayfur xx, Redmond xxx, Weghorst xx

30. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Giresunspor ceza sahasındaki karambolde Arias’ın ters vuruşunu kaleci Onurcan son anda çizgide kontrol etti.

15. dakikada Masuaku’nun kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha topu ağlara yolladı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kararıyla golü iptal edip penaltı kararı verdi. Weghorst’un kullandığı penaltıyı Onurcan kurtardı.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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