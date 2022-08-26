Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK, Hatay Stadyumu’nda Antalyaspor’u ağırladı. Karşılaşma Gaziantep ekibinin 5-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK, Hatay Stadyumu’nda Antalyaspor’u ağırladı. Karşılaşma Gaziantep ekibinin 5-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Hanousek’in soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kitsiou’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Figueiredo şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

58. dakikada Maxim’in pasında sol tarafta topla buluşan Sagal’ın sert ortasında Antalyaspor savunması topu uzaklaştırmayınca arka direkte bomboş pozisyondaki Tomas Pekhart topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile önce iptal edilen gol daha sonra VAR’ın uyarısı ile geçerli sayıldı. 3-2

63. dakikada sağdan Maxim’in ortasına arka direkte Sagal vuruşunu yaptı, ancak kaleci Boffin bu pozisyonda başarılı oldu.

67. dakikada Antalyaspor’un kullandığı serbest vuruşu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı, Fernando’nun hatasında topu önünde bulan Sagal, orta sahadan topu rakip ceza sahasına taşıdı ve aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2

73. dakikada kaleci Günay’ın uzun pasında Kudryashov’un hatası sonrası topu önünde bulan Figueiredo hızla rakip ceza sahasına ilerledi ve kaleci Boffin’i mağlup ederek, takımının 5. golünü attı. 5-2

Stat: Hatay

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Bilal Gölen xx, Furkan Ürün xx

Gaziantep FK: Günay xx, Hanousek xxx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Kitsiou xxx, Jevtovic xx (Stankovski dk. 86 ?), Mirza xx (Sagal dk. 46 xxx), Maxim xx, Furkan xxx (Abdulkadir Parmak dk. 46 xx), Markovic xx (Tomas Pekhart dk. 46 xxx), Figueiredo xxx (Veliu dk. 77 xx)

Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Luka

Teknik Direktör: Erol Bulut

Antalyaspor: Boffin x, Güray x, Kudryashov x, Veysel xx, Bünyamin x (Ghacha dk. 69 xx), Fredy xx, Fernando x (Ufuk Akyol dk. 77 x), Larsson x (Hakan Özmert dk. 66 x), Adriano x, Gökdeniz xx (Soner Aydoğdu dk. 66 x), Haji Wright xxx

Yedekler: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Mustafa Erdilman, Amar Gerxhaliu

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Figueiredo (dk. 28, 54 ve 73), Pekhart (dk. 58), Sagal (dk. 67) (Gaziantep FK), Wright (dk. 30 ve 40) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Maxim, Djilobodji, Figueiredo (Gaziantep FK), Fernando, Soner (Antalyaspor),