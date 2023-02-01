Goller: Markovic (dk. 56 ve 77), Jevtovic (dk. 38), Merkel (dk. 88) (Gaziantep FK), El Kaabi (dk. 27) (Hatayspor)

88. dakikada Figueiredo’nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Merkel, rakiplerini çalımlayarak yaptığı yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

50. dakikada Adekugbe’nin sol kanattan ortasına Burak Bekaroğlu’nun yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Hatayspor’u 4-1 mağlup etti.

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