88. dakikada ceza sahası sağ çaprazındaki Emrah’ın penaltı noktasına pasına tek vuruş yapan Ramazan, topu filelerle buluşturarak konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi. 1-2

60. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Gavranovıc’ın kafa vuruşu yan direkten döndü.

52. dakikada Gaziantep FK’nın Maxim ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Furkan’ın ön direkte yaptığı kafa vuruşu uzak köşeden ağlara gitti. 1-1

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor’u konuk etti. Zorlu karşılaşma konuk ekip Kayserispor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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