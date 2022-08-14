81. dakikada Abdulkadir Parmak’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mirza Cihan, altıpas üzerinde topla buluştu ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret etti.

60. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

53. dakikada Gaziantep FK atağında savunmanın arkasına sarkarak kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Figueiredo’nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK, Hatay’da karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 1-0’lık skorla mağlup etti.

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