Goller: Kitsiou (dk. 55) (Gaziantep FK), Valencia (dk. 8 ve 90+1) (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.

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