62. dakikada Gradel’in sol kanattan son çizgiye indikten sonra yaptığı ortaya Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yandan az farkla dışarıya gitti.

48. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan Gradel ile kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Caner’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaştığı DG Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu

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