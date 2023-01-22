Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaştığı DG Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaştığı DG Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan Gradel ile kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Caner’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
50. dakikada savunmanın ters vuruşunda topu önünde bulan Yatabare’nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ulvestad’ın şutunda Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
59. dakikada Kitsiou’nun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Mustafa’nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak savunmada Uğur’a çarptıktan sonra ağlarla buluştu. 1-2
62. dakikada Gradel’in sol kanattan son çizgiye indikten sonra yaptığı ortaya Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yandan az farkla dışarıya gitti.
84. dakikada sağ kanttan ceza sahası içine giren Erdoğan’ın çaprazdan vuruşunda Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
86. dakikada savunmanın büyük hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed Musa’nın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Cihan Aydın xx, Serkan Ok xx, Candaş Elbil xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou xx (Furkan Soyalp dk. 87 ?), Papy Djilobodji xx, Alin Tosça xx, Halil İbrahim Pehlivan x (Matej Hanousek dk. 46 x), Marko Jevtovic xx, Merkel xx, Mustafa Eskihellaç xxx, Lazar Markovic xx (Ömürcan Artan dk. 46 xx), Maxim xx, Joao Figueiredo xx
Yedekler: Mustafa Burak, Berkan Küpelikılınç, Arda Kızıldağp, Valmir Veliu, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Luka Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sivasspor: Ali Saşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Caner Osmanpaşa xxx, Goutas xx, Alaaddin Okumuş xxx (Samba Camara dk. 89 ?), Isaac Cofie xxx, Charisis xx, Ulvestad xxx, Erdoğan Yeşilyurt xxx, Max Gradel xxx (Ziya Erdal dk. 90 ?), Yatabare xxx (Ahmed Musa dk. 82 ?)
Yedekler: Emre Satılmış, Zülfikar Yıldırım, Abdul Kader Keita, Muhammed Mert, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Mustafa Eskihellaç (dk. 59) (Gaziantep FK), Yatabare (dk. 17), Caner Osmanpaşa (dk. 48) (Sivassspor)
Sarı kartlar: Kitsiou, Djilobodji, Ömürcan Artan (Gaziantep FK)
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