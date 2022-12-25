Yedekler: Ersin Destanoğlu, Josef De Souza, Dele Alli, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan, Tayfur Bingol

83. dakikada Muleka’nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı şutta meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.

74. dakikada Beşiktaş’ın Masuaku ile kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu Günay güçlükle kornere çeldi.

71. dakikada Welinton ile girdiği ikili mücadelede topu kazan Figueiredo’nun rakip kaleye yöneldikten sonra uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada sol çizgiden Cenk Tosun’un penaltı noktasına ortasına Weghorst’un yaptığı kafa vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı.

46. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cenk’in ortasında Weghorst’un kafa vuruşu çok az farkla dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş’ı konuk etti. Zorlu karşılaşma, Figueiredo ve Weghorst’un attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

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