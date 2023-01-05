90+6. dakikada Günay’ın rakip kaleye gönderdiği uzun topta Ertuğrul’un indirdiği topu önünde bulan Maxim’in kale önünde yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

82. dakikada Gaziantep FK’nın kullandığı kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Furkan’ın vuruşu bir kez daha savunmadan döndü.

47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler’in yerden şutunu kaleci Günay direk dibinde kontrol etti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir’i konuk etti. Zorlu karşılaşma, Maxim’in 90+6. dakikada attığı golle 1-1 berabere bitti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.