Goller: Figueiredo (dk. 28) (Gaziantep FK), Wright (dk. 30 ve 40) (Antalyaspor)

45+1. dakikada Fernando’nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Adriano kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ancak maçın orta hakemi Suat Arslanboğa faul gerekçesi ile golü iptal etti.

40. dakikada Kudryashov pasında topla buluşan Fredy bekletmeden pasını aktardı, Wright aldığı pasla ceza sahası içinden plase vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-2

28. dakikada Antalyaspor savunmasından çıkmak isterken kaleci Boffin’in hatalı pası sonrasında Markovic’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK, Hatay’da Antalyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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