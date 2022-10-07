78. dakikada Ertuğrul Ersoy, gole giden rakibini faulle düşürdüğü gerekçesiyle yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

60. dakikada ceza sahası içerisinde Akintola’nın vuruşu üst direğe ve yan direğe çarptı, dönen topu tamamlayan Assombalonga’nın kafayla dokunuşu ağlarla buluştu. 0-1

53. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Pekhart’ın kaleci Etaç’ı geçtikten yaptığı aşırtma vuruşu üstten dışarı çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta açılış karşılaşmasında Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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