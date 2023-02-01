45. dakikada Ömürcan’ın sağ kanattan ortasına Furkan’ın yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

38. dakikada Maxim’in rakiplerini çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topa Jevtovic’in vuruşu savunmadan döndü, dönen topu bir kez daha tamamlayan Jevtovic skoru eşitledi. 1-1

27. dakikada Lobjanidze’nin sol kanattan arka direğe ortasında topla buluşan El Kaabi’nin savunmadan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 0-1

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Hatayspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

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