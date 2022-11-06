4. dakikada Maxim’in sol kanattan ortasına Sagal’ın yaptığı kafa vuruşu Kayserispor kalecisi Bilal’de kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Yukatel Kayserispor’u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Kayserispor 1-0 önde kapattı.

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