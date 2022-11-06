Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Yukatel Kayserispor’u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Kayserispor 1-0 önde kapattı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Yukatel Kayserispor’u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Kayserispor 1-0 önde kapattı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Maxim’in sol kanattan ortasına Sagal’ın yaptığı kafa vuruşu Kayserispor kalecisi Bilal’de kaldı.
11. dakikada rakip ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Kitsiou’nun yerden sert şutunu kaleci Bilal tuttu.
14. dakikada Sagal’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul’un kafa vuruşu üst direkten oyun alanına dündü.
18. dakikada rakip savunmanın hatasıyla topu önünde bulun Cardoso’nun şutu kaleci Günay’da kaldı.
29. dakikada savunma arkasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Gavranovic’in sağ köşeye vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
32. dakikada ceza sahası içerisinde Furkan’ın vuruşu sonrası savunmadan seken topu tamamlayan Kitsiou’nun dokunuşu yan direkten döndü.
41. dakikada Kolovetsios’un savunma arkasına pasında rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kemen’in sert şutu sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hakan Karabalcık xx, Gökhan Barcın xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Stelios Kitsiou x, Ertuğrul Ersoy x, Papy Djilobodji x, Matej Hanousek x, Marko Jevtovic x, Alexander Merkel x, Furkan Soyalp x, Angelo Sagal x, Alexandru Maxim x, Joao Figueiredo x,
Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Alin Tosça, Valmir Veliu, Tomas Pekhart, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Lazar Markovic, Luka Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Y.Kayserispor: Bilal Bayazıt xx, Onur Bulut x, Majed Hosseini xx, Kolovetsios xx, Lionel Carole xx, Campanharo xx, Gökhan Sazdağı x, Kemen xxx, Bernard Mensah x, Mıguel Cardoso x, Marıo Gavranovic xx
Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Ali Karimi, Mustafa Pektemek, Emrah Başsan, Carlos Mane, İlhan Parlak, Mame Thiam, Ramazan Civelek, Talha Sarıaslan, Uzodimma
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Kemen (dk. 41) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Figueiredo (Gaziantep FK)
Yorumlar