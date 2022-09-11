Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK, Hatay Stadyumu’nda Ümraniyespor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık skorla tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK, Hatay Stadyumu’nda Ümraniyespor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık skorla tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Hanousek’in geri pasında Djilobodji topu kontrol edemeyince araya girerek topu alan Geraldo’nun şutunda kaleci Güray gole izin vermedi.
24. dakikada sol kanattan Oğuz’un kullandığı serbest atışta, ön direkte Avounou’nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
30. dakikada ceza sahasına sokulan Geraldo’nun vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topla ceza sahası dışında buluşan Kartal’ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.
32. dakikada sağ kanattan ceza sahasına hızla giren Geraldo pasında Serkan gelişine sert vurdu kaleci Günay bu pozisyonda başarılı oldu.
38. dakikada soldan ceza sahasına giren Avounou’nun pasında penaltı noktası üzerinde Oğuz’un sert şututop üstten direkten geri döndü.
Stat: Hatay
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Murat Ergin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx
Gaziantep FK: Günay xx, Hanousek xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Kitsiou x, Mustafa xx, Jevtovic xxx Abdulkadir xx, Sagal xx, Maxim xxx, Figueiredo xx
Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Lazar Markovic, Luka Stankovski, Tomas Pekhart
Teknik Direktör: Erol Bulut
Ümraniyespor: Orkun xx, Lenjani xx, Glumac xx, Sackey xx, Kartal xx, Oğuz xx, Avounou xx, Gheorghe xx, Serkan x, Geraldo xx, Umut xx
Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Metehan Mimaroğlu, Onur Ayık, Fatih Yiğit Şanlitürk, Adel Bettaieb, Yonathan del Valle, Antonio Mrsic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı kart: Kitsiou (Gaziantep FK)
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