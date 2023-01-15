45+1. dakikada Emre Mor’un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

40. dakikada Maxim’in sağ kanattan kale önüne ortasına Markovic’in yaptığı kafa vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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