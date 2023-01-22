26. dakikada Erdoğan’ın ceza sahasına girmeden topla buluştuktan sonra ceza alanına girerek sağ çaprazdan vuruşu yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

17. dakikada Alaaddin’in sol çizgiden yaptığı ortaya arka direkte bomboş pozisyonda Yatabare’nin yaptığı kafa vuruşu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında DG Sivasspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

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