Yedekler: Ersin Destanoğlu, Josef De Souza, Salih Uçan, Dele Alli, Emrecan Uzunhan, Nathan Redmond, Kerem Atakan, Masuaku, Muleka, Tayfur Bingol

40. dakikada Maxim’in kullandığı serbest vuruş sonrası yapılan kafa vuruşunu kaleci Mert güçlükle kontrol etti.

9. dakikada Gaziantep FK’nın Maxim ile ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta sol üst köşeye giden topu kaleci Mert güçlükle çeldi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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