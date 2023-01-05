44. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Berkay Özcan’ın rakibini çalımladıktan sonra uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

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30. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışı sağ çaprazından Ömer Ali’nin yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

4. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Kitsiou’nun ortasına Maxim’in yaptığı vuruşu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

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