Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta açılış karşılaşmasında Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta açılış karşılaşmasında Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Adana Demirspor’un kullandığı korner sonrası savunmadan seken topa ceza yayı önünde gelişine vuran Emre Akbaba’nın şutu üstten auta çıktı.
11. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sagal’ın yaptığı ortaya Figueiredo kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.
20. dakikada son çaprazda topla buluşan Sagal’ın yerden kaleye sert ve tehlikeli şutu Ertaç’ın kucağında kaldı.
31. dakikada Adana Demirspor’un kullandığı köşe vuruşu sonrası seken topu önünde bulan Onyekuru’nun şutu üstten direğe çarptıktan sonra auta çıktı.
38. dakikada soldan rakip ceza sahasına yönelen Belhanda’nın ortasına Akintola’nın yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Onyekuru’nun şutunu Günay kurtardı, dönen topu tamamlayan Assommalonga’nın dokunuşunu Ertuğrul çizgiden çıkardı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Samet Çavuş xx, Osman Gökhan Bilir xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Stelios Kitsiou x, Papy Djilobodji x, Ertuğrul x, Alin Tosça x, Angelo Sagal x, Furkan Soyalp x, Marko Jevtovic x, Alexandru Maxim x, Joao Figueiredo x, Tomas Pekhart x
Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Matej Hanousek, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Lazar Markovıc, Alexander Merkel, Luka Stankovski, Valmir Veliu
Teknik Direktör: Erol Bulut
Adana Demirspor: Ertaç Özbir x, Kevin Rodrıgues x, Samet Akaydın x, Semih Güler x, Svensonn x, Badoo Ndiaye x, Emre Akbaba x, Younes Belhanda x, Henry Onyekuru x, Akintola x, Assammalonga x,
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Mustafa Kapı, Bjarnasson, Yusuf Sarı, Ertun Öztümer, Fredrik Gulbrandsen, Artem Dzyuba
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Sarı Kart: Semih Güler (Adana Demirspor)
Yorumlar