38. dakikada soldan rakip ceza sahasına yönelen Belhanda’nın ortasına Akintola’nın yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

20. dakikada son çaprazda topla buluşan Sagal’ın yerden kaleye sert ve tehlikeli şutu Ertaç’ın kucağında kaldı.

11. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sagal’ın yaptığı ortaya Figueiredo kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta açılış karşılaşmasında Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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